Precipita in un dirupo, morto fungaiolo nel savonese

(ANSA) - SAVONA, 19 OTT - Un fungaiolo di 88 anni è stato ritrovato morto oggi nei boschi di Calizzano (Savona). Risultava disperso dal primo pomeriggio di ieri: si era allontanato dalla propria abitazione di Finale Ligure dopo pranzo. Dopo l'allarme lanciato dalla sorella verso sera erano iniziate le ricerche, nella zona in cui era solito dirigersi alla ricerca dei funghi.

Oggi pomeriggio il ritrovamento. Secondo quanto ricostruito sarebbe precipitato in una scarpata, facendo un volo di alcuni metri. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per stabilire se il decesso sia stato provocato dal trauma cranico e dalle ferite riportate nella caduta o se gli sia stato fatale un malore in seguito al quale sarebbe precipitato.

(ANSA).