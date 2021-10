Green Pass: poliziotti portano focaccia a presidio porto Genova

Due agenti di polizia in servizio al porto di Genova hanno portato focaccia e dolci ai manifestanti che da venerdì sera presidiano il varco Etiopia. Sono scesi in divisa dall'auto di servizio, come mostra un video postato in rete dagli stessi manifestanti, e hanno regalato un grande vassoio di focaccia. Sono stati accolti con applausi e abbracci.

"Questa è una battaglia di tutti, anche loro, purtroppo sono in una posizione delicata. Ricordiamoci che anche il sindacato della polizia ha dimostrato solidarietà a questa protesta. Una cosa è la base, un'altra cosa sono i vertici - dicono i rappresentanti di Libera Piazza, uno dei gruppi del presidio - c'è bisogno di tanta comprensione e tanta umanità".

L'immagine sta facendo il giro del web. Venerdì, primo giorno di protesta contro l'obbligo del Green Pass ai varchi portuali c'erano stati blocchi del traffico e momenti di tensione quando la polizia era intervenuta per liberare l'area.