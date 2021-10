'Fabbrica' del falso in centro storico Genova, 2 denunce

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - La Polizia commerciale dell'Unità territoriale Centro della Polizia locale e i militari del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Genova, su input del Comando Provinciale GdF, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione e prevenzione dei reati in genere. Dopo un'attività investigativa della Guardia di Finanza, i controlli si sono concentrati sul vico delle Monachette dove in due appartamenti sono stati trovati locali adibiti a laboratorio e magazzino di merce contraffatta. Lì sono stati sequestrati etichette, capi d'abbigliamento, accessori contraffatti, macchine da cucire, una pressa per imprimere i marchi, cliché e ulteriori strumenti utili all'assemblaggio degli stessi prodotti falsificati, per un totale di oltre 5 mila pezzi. Due cittadini senegalesi sono stati denunciati per ricettazione, contraffazione e produzione di prodotti con segni e marchi falsi. (ANSA).