Calcio: Genoa; nuovi proprietari 777 incontrano sindaco Bucci

Incontro a Palazzo Tursi tra il sindaco Marco Bucci e i vertici della nuova proprietà del Genoa, il fondo statunitense 777 Partners. Erano presenti il vice presidente Adam Weiss, il socio co-fondatore Josh Wander e il managing director Juan Arciniegas. Insieme a loro anche l'amministratore delegato Alessandro Zarbano. Un incontro per conoscersi ma presto sarà messa in calendario una nuova visita a Tursi per parlare con il primo cittadino di Genova dei progetti relativi allo stadio, che potrebbe essere ristrutturato. Domenica scorsa i vertici del fondo di Miami erano in tribuna d'onore al Ferraris per seguire la sfida emozionante col Sassuolo conclusa sul 2-2 con la rimonta degli uomini di Davide Ballardini.

"I proprietari del fondo 777 erano entusiasti e sorpresi nel vedere quante bellezze nascoste ha Genova. Abbiamo parlato praticamente quasi solo di investimenti, che ovviamente non vi posso riportare perchè altrimento poi non li fanno". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci. "C'è moltissimo interesse da parte loro, sono molto appassionati e sono rimasti stupiti delle bellezze di questa città. Ci sono molte città conosciute in italia e nel mondo che hanno meno di quanto abbiamo noi" ha aggiunto Bucci. Il sindaco non ha risposto ai giornalisti sui temi trattati, ma tra questi c'è sicuramente un interesse per rinnovare lo stadio Ferraris che agli americani è piaciuto e che nei piani ipotizzati potrebbe diventare anche un contenitore di servizi e centri di aggregazione aperto tutti i giorni.