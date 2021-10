No green pass, bloccato varco ponte Etiopia

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Un centinaio di persone tra portuali e No green pass sta presidiando il varco portuale di ponte Etiopia, a Genova. Lo scalo è operativo ma già dalle prime ore del mattino alcuni tir sono fermi in coda fuori dal varco.

Sul posto Polizia e Municipale. Al momento non viene bloccato Lungarno Canepa, una delle più importanti arterie della città. I manifestanti infatti si trovano sulla linea del varco.

Alcuni No Green Pass e un gruppo di antagonisti genovesi si trovano anche al varco portuale dei traghetti ma stanno facendo passare merci deperibili e persone. I tir che stamani erano in coda al varco Etiopia, e non al varco S.Benigno come precedentemente scritto, sono stati dirottati su altri ingressi del porto. Gli altri varchi e terminal sono liberi. (ANSA).