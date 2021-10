Green pass: questore Genova, al porto mediazione responsabile

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - "In porto sta andando avanti una mediazione responsabile da parte di tutti. Così stiamo consentendo il diritto di manifestare senza creare disordini".

Così il questore di Genova Vincenzo Ciarambino commenta il caso dei blocchi e dei presidi ai varchi portuali in occasione dei saluti al personale della questura. Ciarambino è il nuovo questore di Torino. "Per fortuna sta andando bene - ha continuato Ciarambino - però negli ultimi mesi ho notato un maggiore 'ribellismo' nei confronti delle forze dell'ordine.

Sono sempre più frequenti le aggressioni agli agenti, nei vicoli ma anche in altre parti della città dove si fanno controlli.

Ogni giorno si contano sempre più poliziotti feriti, per fortuna in modo lieve, ma è grazie alla loro responsabilità che si è riusciti a evitare le conseguenze gravi". (ANSA).