Genoa: settimana cruciale tra vendita e sfida al Torino

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Settimana cruciale per il Genoa di Davide Ballardini e della nuova proprietà, la società americana 777 Partners. Venerdì è in programma uno scontro delicato con il Torino e nel fine settimana si dovrebbe concludere la fase di acquisizione delle quote societarie. C'è attesa anche per le nomine nel futuro Cda e per la presidenza del club più antico d'Italia, che potrebbe essere affidata secondo le ultime indiscrezioni a Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione all'Ospedale San Raffaele di Milano e medico personale di Silvio Berlusconi, genovese e tifoso rossoblù.

La squadra, dopo il pareggio in rimonta col Sassuolo, è attesa dall'anticipo a Torino contro i granata dell'ex Juric, distanti appena due punti. Ma nel fine settimana è attesa anche la chiusura della trattativa con la formalizzazione delle ultime pratiche per un'operazione che, come annunciato il 23 settembre scorso con un comunicato congiunto firmato dal club rossoblù e da 777 Partners, porterà al passaggio delle quote azionarie del Genoa da Enrico Preziosi ai nuovi proprietari, ponendo fine di fatto ad un'era durata 18 anni.

Con il completamento della cessione vi sarà anche il rinnovamento del Cda e di conseguenza l'addio alla presidenza di Preziosi. Dopo tanti nomi accostati alla carica di numero uno, in queste ore è balzato in pole position quello del professor Zangrillo, grandissimo tifoso genoano come dimostra la sua presenza fissa in tribuna al Ferraris per le gare del Grifone.

