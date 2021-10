Comunali: Schirru, Savona ha deciso, congratulazioni a vincitore

"Non so cosa non ha funzionato, la città ha deciso così, in democrazia si rispetta completamente quello che decidono i cittadini. Mi sono messo in gioco e ho aderito con entusiasmo perchè tengo tantissimo a Savona. I calcoli politici sono lontani dal mio sentire. Mi sono congratulato con chi ha vinto facendogli gli auguri perchè Savona cambi strada veramente". Così il candidato del centrodestra Angelo Schirru commenta la sconfitta a Savona dopo essere andato a confrutarli di persona con il vincitore Marco Russo.

Dopo cinque anni la città è tornata al centrosinistra. "La mia opposizione sarà collaborativa, cercherò di portare avanti le nostre proposte. Vedremo chi saranno gli eletti, faremo una squadra e con le competenze di ognuno cercheremo di lavorare per l'interesse della città - ha detto ancora Schirru -. Il presidente Toti mi ha fatto i complimenti perchè abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro, pur partendo molto tardi. Abbiamo battuto il territorio a tappeto, il lavoro è stato fatto con impegno".