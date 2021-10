Comunali: Russo, risposta di Savona sopra le aspettative

"Questo risultato è una grande soddisfazione, una gioia, ma anche un grande senso di responsabilità. Dimostra come la città di Savona sia pronta per ripartire. Questo 62% si rivela una risposta anche sopra le aspettative, un segno di grande speranza per guardare lontano, verso il futuro". Lo ha detto il nuovo sindaco di Savona Marco Russo, sostenuto dal centrosinistra, che ha battuto di oltre 25 punti il candidato del centrodestra Angelo Schiurro.

Per quanto riguarda il dato sull'affluenza, basso anche in questo secondo turno, Marco Russo afferma: "E' normale che in questi ultimi due giorni abbiamo avuto un'affluenza ancora bassa, il problema si è presentato già al primo turno. Questa tendenza ci dimostra come bisogna far recuperare ai savonesi l'attenzione per la politica, ci impegneremo per raggiungerla.

Questa reazione non è altro che un segno di rigetto verso la vecchia politica".

"E' un successo su larga scala che ha dimostrato la voglia di un cambio di rotta - commenta il consigliere regionale Roberto Arboscello del PD -. Oggi ha vinto chi ha avuto una visione per la città di Savona. Mi auguro, in tutto questo che il presidente della Regione Liguria Toti mantenga rapporti istituzionali con la nuova amministrazione".