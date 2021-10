Anziana trovata ferita in casa, è giallo al Cep di Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 OTT - Una donna di 80 anni è stata trovata ferita la scorsa notte nel suo appartamento in via Novella, al Cep, il quartiere popolare di Genova. La porta risulta danneggiata ma dall'abitazione non mancherebbe nulla. A trovare la donna, con una ferita al naso e alla tempia, sono stati i familiari. Sul posto sono intervenute le volanti e gli investigatori della squadra mobile. La donna è stata portata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi. Nessuna ipotesi è esclusa: dalla caduta accidentale per un tentativo dell'anziana di aprire la porta danneggiando il chiavistello fino alla tentata rapina. (ANSA).