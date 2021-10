Sampdoria: D'Aversa, troppi errori, e in serie A si pagano

(ANSA) - CAGLIARI, 17 OTT - "Certi errori in serie A si pagano. Bravo il Cagliari a sfruttare gli episodi. Penso soprattutto al primo gol: abbiano sbagliato un passaggio orizzontale al limite dell'area. Ma anche su secondo c'è stato un problema. Il Cagliari ha dimostrato di avere più fame di noi". È la lettura del tecnico della Samp Roberto D'Aversa sulla sconfitta in Sardegna.

"Mi auguro che la sconfitta di oggi possa servire per il futuro, già dalla partita con lo Spezia", aggiunge.

Due episodi ai raggi X. In primis il possibile rigore su Caputo. Secondo D'Aversa, "dal campo sembrava che ci fosse rigore: nella parte iniziale il giocatore è stato trattenuto. E quindi non può tirare in porta in maniera pulita. Ma non voglio tirare in ballo l'arbitraggio: forse nell'occasione avremmo dovuto metterci un po' di malizia in più". Sulla sua espulsione, il tecnico della Samp dice che "è eccessiva: sono entrato in campo solo per non passare sopra Joao Pedro che era per terra davanti ai miei piedi". (ANSA).