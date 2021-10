Green Pass: ha riaperto discoteca Piscina Castelli a Sestri

Dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia ed ai relativi decreti ministeriali, la notte scorsa ha riaperto i battenti la discoteca Piscina dei Castelli di Sestri Levante, una tra le piu' note della Liguria. Centinaia di giovani si sono assiepati sul piazzale del porto, guardati discretamente da polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani ed alle 11,30 sono iniziati gli ingressi limitati a sole 300 persone cosi come stabilito dalle normative anti covid. Verifica dei green pass e qualche protesta per giovani che non avevano il certificato e per alcuni la difficolta' di lettura da parte dell'applicazione utilizzata dai controllori.

Fuori della discoteca sono rimasti in tanti.

''Purtroppo la capienza tra la pista interna e la pista esterna imposta dal decreto sul covid e' di sole 300 persone - dice uno dei gestori Jose' Trevisonno - noi abbiamo rispettato le regole sia in termini di sicurezza interna ed esterna con personale specializzato e naturalmente di controllo dei certificati di avvenuta vaccinazione e come avvenuto per molti giovani la presentazione del green pass a seguito del tampone''.

La Piscina dei Castelli e' stata per 55 anni il punto di riferimento insieme al Covo nord Est di Santa Margherita Ligure del Levante ligure by night con presenze praticamente di tutti i piu' famosi cantanti italiani e stranieri e feste con migliaia di presenze. "Bei ricordi - dice Rudy Ciuffardi discotecaro storico del Tigullio - ora le tendenze sono però cambiate, i giovani si affidano ai social per darsi appuntamento e piu' che del nome famoso chiedono feste a tema ed in sicurezza.Ora speriamo si possa continuare perchè e' stato un lungo periodo buio con tante spese e zero incassi''.