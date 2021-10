Calcio: Samp perde male a Cagliari e scivola in classifica

La Sampdoria perde malamente a Caglliari 3-1, scivola in classifica e si ritrova un punto sulla quota salvezza proprio in compagnia dei rossoblù sardi. La squadra di D'Aversa ha lottato ed ha anche creato diverse occasioni ma non è riuscita a tenere il passo degli avversari andati in vantaggio dopo pochi minuti con Joao Pedro, oggi scatenato. La reazione ha messo in evidenza il solito Candreva che nella azione più bella ha colpito il palo. Il Cagliari ha raddoppiato nella ripresa con Caceres, la Samp ha accorciato con Thorsby nel finale, ha anche reclamato un rigore di Caputo ma è crollata allo scadere subendo il terzo gol ancora ad opera di Pedro. La situazione è delicata per D'Aversa che non ha ammesso i troppi errori: "Certi errori in serie A si pagano. Bravo il Cagliari a sfruttare gli episodi. Penso soprattutto al primo gol: abbiano sbagliato un passaggio orizzontale al limite dell'area. Ma anche sul secondo c'è stato un problema. Il Cagliari ha dimostrato di avere più fame di noi".