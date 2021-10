Subacqueo travolto e ucciso da una barca in Liguria

Tragedia in mare a poche centinaia di metri dal porto di Sestri Levante, dove un sub che si era immerso in apnea per pescare è stato colpito da una barca in transito. L'urto violento non ha lasciato scampo al subacqueo il cui corpo è stato poi recuperato dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ed è stato portato sulla banchina portuale sestrese. Sono in corso gli accertamenti da parte della Circomare per ricostruire la dinamica dell'incidente.