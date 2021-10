Genoa, prima convocazione per Caicedo

(ANSA) - GENOVA, 16 OTT - Prima convocazione da parte di Davide Ballardini per l'attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo acquistato dalla Lazio a a fine mercato. Il giocatore era tornato ad allenarsi con i compagni ad inizio settimana dopo essere rimasto fuori per problemi fisici sin dal suo arrivo tanto che aveva preso parte solo ad un tempo dell'amichevole con l'Alessandria del 4 settembre scorso.

Ballardini però nella rifinitura odierna ha perso il centrocampista Hernani che si è fermato per un problema ad un adduttore e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad accertamenti.

Il tecnico rossoblù per la delicata sfida di domani con il Sassuolo deve già fare i conti con le assenze per infortunio di Maksimovic, Bani, Vanheusden e Serpe oltre a quella di Galdames rientrato solo oggi dagli impegni con la nazionale cilena.

