Ponte: al via udienza preliminare. Possetti: difese non siano sprezzanti

Al via la prima udienza preliminare per il crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 a Genova collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone. Sono 59 le persone imputate oltre alle due società Aspi e Spea (la società che si occupava di monitoraggio e manutenzioni). Le accuse vanno dall'omicidio colposo plurimo, al disastro colposo, dal crollo doloso al falso.

Questa mattina, secondo le attese, i legali dell'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci e altri cinque chiederanno alla corte d'appello la ricusazione del giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni perché aveva già emesso le misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti pericolose.

Per il procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto "il gup non è da ricusare perché non ha espresso alcun pre-giudizio". Le udienze, tre volte alla settimana fino a dicembre, verranno celebrate nella tensostruttura montata dentro l'atrio del tribunale per rispettare le misure anti contagio. Secondo i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, con l'aggiunto Paolo D'ovidio, il ponte sarebbe crollato per le mancate manutenzioni nell'ottica del massimo risparmio per il massimo profitto e potere aumentare i dividendi dei soci. Al termine dell'udienza preliminare il giudice deciderà chi rinviare a giudizio.



"È importante esserci. Il Comitato ha tutto il diritto di esserci. Speriamo di non assistere alle scene che abbiamo visto nel corso dell'incidente probatorio con certi atteggiamenti sprezzanti da parte di certe difese". Così Egle Possetti, portavoce del Comitato ricordo vittime del Morandi prima di entrare in aula per l'inizio dell'udienza preliminare.

"Aspettiamo che tutto si svolga in velocità e che ci siano pene esemplari". Così Roberto Battiloro, papà di Giovanni una delle vittime del crollo del ponte Morandi davanti al tribunale dove si svolge la prima udienza preliminare. "Ci costituiremo parte civile - continua - perché non abbiamo accettato le offerte dei Benetton e di Atlantia. Vogliamo essere parte attiva nel processo e apportare un contributo affinché gli assassini di mio figlio e delle altre 42 vittime possano andare in galera con le giuste condanne". "La nostra posizione è chiarissima - conclude Battiloro - nessuno è fuori da responsabilità nemmeno il Mit e le società".

È stata depositata in corte d'appello l'istanza di ricusazione da parte dei legali di Giovanni Castellucci e altri imputati del giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni. La stessa gup in aula ha detto di avere saputo dell'istanza. I legali hanno presentato l'istanza perché secondo loro il giudice avrebbe già espresso un giudizio sul procedimento del ponte Morandi nell'ordinanza per le misure nei confronti di sei indagati nell'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti.