Incendi: fiamme in appartamento a Genova, donna intossicata

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Una donna è rimasta intossicata in modo lieve nell'incendio divampato in casa in corso Galliera a Genova. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ancora da accertare le cause del rogo che, secondo le prime informazioni sarebbe partito dal divano. (ANSA).