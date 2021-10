Green pass: Riviera Trasporti, assenti 12% dipendenti

(ANSA) - IMPERIA, 15 OTT - "Abbiamo registrato un'assenza di circa il 12 per cento del personale, per congedi o malattia, e siamo stati costretti a tagliare una quarantina di corse, soprattutto nella zona tra Sanremo e Ventimiglia". A parlare è Giovanni Barbagallo, presidente della Riviera Trasporti (Rt), la società incaricata del pubblico trasporto in provincia di Imperia. L'organico Rt è di circa 300 persone e le assenze si stimano in una trentina, a cui si aggiungono altre poche posizioni, si parla di due, risultate non regolari, stamattina, al controllo del green pass. "Abbiamo messo in atto un vera e propria task force, con un controllo su circa il cinquanta per cento del personale in servizio - aggiunge Barbagallo -. Un fenomeno, comunque, inferiore rispetto alle previsioni. Ci scusiamo con l'utenza per il disagio arrecato e nei prossimi giorni valuteremo, caso per caso, se ci sono stati degli abusi tra il personale assente". (ANSA).