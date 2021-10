Green pass: Asl 1 Imperia sospende 39 medici e operatori

(ANSA) - IMPERIA, 15 OTT - La Asl1 di Imperia ha sospeso 39 lavoratori tra medici e infermieri perchè non si sono vaccinati e ha registrato tre assenti ingiustificati nel primo giorno in cui il Green Pass è obbligatorio. I trentanove operatori sospesi, medici, infermieri e operatori socio sanitari che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale, si aggiungono ai 22 operatori già sospesi nelle ultime settimane, per un totale di 61 unità.

Uno dei tre lavoratori assenti ha comunicato tramite mail che non si sarebbe presentato al lavoro non essendosi vaccinato; un altro, un impiegato del settore amministrativo è stato fermato all'ingresso perchè sprovvisto di Green Pass che avrebbe potuto ottenere anche con un tampone. Un terzo impiegato ha comunicato la propria assenza via mail fino al prossimo 31 dicembre.

(ANSA).