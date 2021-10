Covid: Bassetti, -85% ricoveri Liguria rispetto a un anno fa

(ANSA) - GENOVA, 15 OTT - La campagna vaccinale anti covid ha ridotto dell'85% i ricoveri negli ospedali della Liguria nella seconda settimana di ottobre rispetto all'identico periodo dell'anno precedente. Lo evidenzia l'infettivologo genovese Matteo Bassetti confrontando su Facebook i dati del 2021 con quelli del 2020.

"La situazione ospedaliera per quel che riguarda il covid è assolutamente tranquilla. Molto tranquilla. Questa settimana qui all'ospedale San Martino di Genova abbiamo avuto 4 ricoveri (tutti di persone non vaccinate), di cui uno in terapia intensiva - sottolinea Bassetti -. Un anno fa nella stessa settimana avevamo avuto 70 ricoveri, di cui 9 in terapia intensiva. In tutta la Liguria c'erano 380 ricoverati, di cui 32 in rianimazione nel 2020. Oggi ne abbiamo 56, di cui 5 in terapia intensiva".

"Che cosa abbiamo oggi che non avevamo nello stesso mese del 2020? Indovinate un po'? I vaccini - sottolinea - Gli stessi per cui c'è qualcuno che manifesta in piazza e in tv con violenza dicendo ogni stupidaggine e insulta chi la pensa diversamente.

Si tratta di negazionismo dell'evidenza dei fatti. Viva la scienza. Quella che ci sta portando fuori dalla pandemia".

(ANSA).