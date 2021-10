Spezia: Motta, prendiamoci la responsabilità di vincere

"Giocando noi in casa ci dobbiamo prendere la responsabilità di vincere". Suona la carica il tecnico dello Spezia Thiago Motta in vista della gara di domani con la Salernitana. Una gara importante contro una diretta concorrente per la salvezza. Il mister però avverte: "Affrontiamo una squadra pericolosa che può crearci problemi in contropiede", aggiunge. Le buone notizie sono i recuperi di Maggiore e Kovalenko: "Dobbiamo ancora valutare la loro presenza dal primo minuto, ma sono sicuramente due rientri preziosi per la squadra" dice Motta.

Poi annuncia, come filtrato in settimana, il cambio del portiere dopo le prestazioni negative dell'olandese Zoet: "Dal primo minuto toccherà sicuramente a Provedel".

L'allenatore sembrava in bilico dopo il 4-0 incassato a Verona, è stato confermato ma c'è necessità di fare punti in casa degli aquilotti per recuperare posizioni in classifica: "Ho sentito molto la vicinanza e il sostegno della società in queste settimane. Io sono alla ricerca del modo migliore per far giocare la squadra, solo così potremo crescere e fare il bene del club, che è l'obiettivo principale mio e dello staff", continua. Ma sarà sempre uno Spezia in emergenza senza lo squalificato Bastoni sulla fascia sinistra difensiva e tantissimi giocatori in infermeria: "La mancata preparazione estiva potrebbe aver inciso sui numerosi infortuni, non è un'ipotesi da scartare, nonostante non siamo l'unica squadra che sta vivendo gli stessi problemi, inoltre c'è da dire che la maggior parte dei calciatori che è stata con noi fin dall'estate non ha avuto grandi problemi fisici", conclude. (ANSA).