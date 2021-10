Sequestrate in porto 55 mila schede sim non dichiarate

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - La Guardia di finanza e i dirigenti dell'ufficio delle Dogane di Genova hanno sequestrato in porto a Genova 55 mila schede sim prepagate per un valore di 165 mila euro riconducibili a una società telefonica del Quatar. Le schede erano nascoste dentro un furgone proveniente dalla Tunisia. Due persone sono state denunciate perché responsabili della commercializzazione e successiva distribuzione delle schede presso svariati punti vendita in Francia. I due, non avendo presentato al momento del controllo alcuna documentazione commerciale o doganale che attestasse l'avvenuto pagamento dei dazi e diritti di confine dovuti, sono stati denunciati alle Autorità competenti per concorso in contrabbando. L' operazione ha permesso di accertare un'evasione pari a 50mila euro. (ANSA).