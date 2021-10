Urtò moto dopo sorpasso vietato e scappò, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - Un automobilista aveva urtato una moto dopo un sorpasso a destra dentro una galleria sulla autostrada A10 ma dopo avere fatto cadere la due ruote aveva proseguito la sua corsa senza fermarsi. La polizia stradale è riuscita a identificare l'automobilista e lo ha denunciato per omissione di soccorso e lesioni. L'incidente risale allo scorso 18 luglio: la moto, con due persone a bordo, è andata a sbattere contro il lato sinistro della galleria Crevari e la passeggera è stata trasportata in codice rosso al San Martino e ricoverata in rianimazione per un delicato intervento chirurgico.

Dalle indagini era emerso che la moto era stata sorpassata a destra da una macchina. Una volta rintracciato, il conducente ha ammesso quanto fatto. (ANSA).