Green pass: Culmv, accordo su tampone calmierato

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - "La maggioranza dei soci della Compagnia Unica dei portuali è vaccinata. C'è una quota del 20% circa che avrà bisogno del tampone se vuole lavorare e per questo stiamo chiudendo un accordo per un tampone a costo ridotto" spiega Antonio Benvenuti, console della Culmv che conta su circa 900 addetti. "L'accordo è con due farmacie e penso che useremo come location gli spazi di 'Music for peace', che è vicina alla nostra sede, e sarà utilizzata anche per i dipendenti del terminal Sech - prosegue Benvenuti -. Abbiamo provato anche con la Asl ma non potevano farci meno di 15 euro che sarebbe stato troppo per i lavoratori. I tamponi dovranno pagarseli i soci, tre a settimana a costi contenuti, noi ci mettiamo il servizio" (ANSA).