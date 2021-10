Sampdoria: allarme Damsgaard, a rischio col Cagliari

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - E' atteso per domani il rientro a Bogliasco del danese Mikkel Damsgaard che si è infortunato ieri con la sua nazionale nella sfida contro l'Austria valida per le qualificazioni mondiali. Come comunicato dallo staff medico della Danimarca alla Sampdoria il centrocampista si è fermato per un risentimento muscolare nel primo tempo ed è stato sostituito. Adesso sarà valutato nelle prossime ore appena arriverà a Genova ma il rischio è che salti la trasferta di Cagliari in programma domenica. E Roberto D'Aversa dovrà scegliere un'opzione alternativa considerato che l'idea era quella di cambiare alcune pedine visto che potrebbe scendere in campo dal primo minuto Manolo Gabbiadini recuperato dopo il lungo stop per il trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato nella prima giornata di campionato col Milan. (ANSA).