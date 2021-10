Taglia strada a invalido e lo aggredisce, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - La polizia locale di Genova ha denunciato un automobilista che una settimana fa ha aggredito un altro conducente dopo una lite in corso Marconi. Gli agenti erano stati chiamati su un incidente con ferito. Quando sono arrivati hanno capito che la persona da soccorrere era stata aggredita. L'aggressore, infatti, aveva speronato con la sua auto quella dell'uomo che non gli aveva dato la precedenza, un invalido civile al 75 per cento. La vittima aveva cercato di scendere dalla macchina ma l'altro gli aveva sbattuto lo sportello in faccia più volte ferendolo per poi scappare. Dopo giorni di indagini gli agenti sono risaliti all'aggressore e lo hanno denunciato. (ANSA).