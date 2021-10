Green pass: tamponi a 6 euro per i dipendenti Amiu e Amt

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - I dipendenti Amiu e Amt, partecipate comunali della gestione rifiuti e del trasporto pubblico genovese, da domani, 13 ottobre, potranno effettuare tamponi Covid al prezzo calmierato di 6 euro. È il risultato dell'accordo stipulato tra Comune, aziende e sindacati, in vista dell'obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro che scatterà venerdì. Saranno stipulate con istituti ed enti pubblici e privati apposite convenzioni non onerose per le due aziende partecipate. A oggi sono già state individuate le farmacie comunali più altri istituti che saranno presto comunicati. Il tampone rapido sarà fornito a richiesta del dipendente, esibendo il badge aziendale. "L'accordo tra Comune e aziende partecipate dell'ente mira a favorire la continuità dei servizi pubblici essenziali ai cittadini, minimizzando gli eventuali inconvenienti organizzativi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge", si legge in una nota. L'assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora dice: "L'amministrazione vuol farsi trovare pronta per l'entrata in vigore dell'obbligo di green pass prevista per venerdì e, in questo senso, stiamo lavorando anche con l'assessore Viale per estendere questo servizio". Viale conferma: "Stiamo lavorando per estendere la possibilità di fare un tampone a prezzo agevolato a tutti i dipendenti dell'amministrazione". "Questo accordo - commenta il presidente di Amt Marco Beltrami - ha l'obiettivo di sbloccare una situazione che poteva avere impatti negativi sul servizio di trasporto pubblico". "Garantire il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali è un imperativo, questo accordo - conclude il presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione - va in quella direzione, nel pieno rispetto della normativa vigente". (ANSA).