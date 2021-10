Covid: in Liguria calano positivi e ospedalizzati

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Calano positivi al covid e ospedalizzati a causa del virus in Liguria. I positivi in regione sono 2076, 20 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 50 (2 sono in età pediatrica), 5 meno di ieri: 6 malati sono in terapia intensiva come ieri. Non ci sono stati morti e i guariti sono 79. I nuovi casi sono 59 emersi da 2922 tamponi molecolari e 5167 test rapidi. Il tasso di positività è 0,72%, era 0,80%. I nuovo contagiati sono stati individuati 21 nell'area di Genova, 18 nell'Imperiese, 10 nel Tigullio, 8 nello Spezzino, 2 nel Savonese. In isolamento domiciliare ci sono 830 persone, 49 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1147, erano 1219.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4888 vaccini. Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 1.035.542 (ANSA).