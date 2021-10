Casa: in centro a Sarzana nuovo complesso di social housing

(ANSA) - SARZANA, 12 OTT - Un nuovo complesso residenziale di social housing nell'area dell'ex ospedale San Bartolomeo di Sarzana (La Spezia) ospiterà 57 alloggi per categorie fragili o per chi è in difficoltà economica. Il progetto è stato presentato questa mattina dal Comune di Sarzana. La struttura sorgerà in pieno centro, dietro la Casa della Salute e avrà spazi verdi, parcheggi, oltre a un'area commerciale. Si tratta della terza iniziativa di sviluppo del Fondo Housing Sociale Liguria sul territorio spezzino. Le altre riguardano alla Spezia il quartiere di Bragarina e l'area ex fornaci Acam in via Fontevivo. Il progetto verrà realizzato con risorse di Cassa Depositi e Prestiti e delle principali Fondazioni bancarie del territorio. L'amministrazione di Sarzana ha firmato uno schema di convenzione per la realizzazione delle opere con la Dea Capital Real Estate Sgr. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli, il Presidente di Fondazione Carispezia Andrea Corradino, Matteo Melley per il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Presititi, Stefano Gianini Investimenti Fia e Fnas-Cdp Immobiliare Sgr, Gloria Bonavita Fund Manager Fondo Housing Sociale Liguria- DeA Capital Real Estate Sgr. (ANSA).