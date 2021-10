Covid: in Liguria calano positivi e ospedalizzati, un morto

(ANSA) - GENOVA, 11 OTT - Calano in Liguria i positivi al covid e gli ospedalizzati, ma c'un morto, un uomo di 83 anni che era ricoverato all'ospedale di Sanremo. Il totale dei morti è 4416. I positivi sono 2096, 24 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 55, 4 meno di ieri. In terapia intensiva ci sono sei malati. Tra gli ospedalizzati ce ne sono 3 in età pediatrica ricoverati al Gaslini, erano 5. I nuovi positivi sono 19, emersi da 1199 tamponi molecolari e 1159 test rapidi. I nuovi contagi sono 9 nell'area di genova, 4 nel Savonese e nel Tigullio, 2 nell'Imperiese, nessuno nello Spezzino. Il tasso di positività è allo 0,80%. I guariti sono 42. In isolamento domiciliare ci sono 879 persone, 47 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1219, erano 1256.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3170 vaccini. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 1.033.479 (ANSA).