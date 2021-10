Comunali: Letta, solo la sinistra unita batte la destra

(ANSA) - SAVONA, 11 OTT - "Da Savona incomincia per noi un lavoro molto importante. Vincere qui è un segno per tutta la Liguria. Solo la sinistra unita batte la destra". A dirlo è il segretario del Partito Democratico in visita a Savona per sostenere gli ultimi giorni della campagna elettorale del candidato di centrosinistra Marco Russo. E invita la coalizione a non dare niente per scontato: "Il ballottaggio non è il secondo tempo ma è una partita nuova. E' necessario mantenere il contatto con le persone e dialogare con loro". Nessun timore per il mancato appoggio dei Cinque Stelle in vista del 17 e del 18 ottobre: "Abbiamo deciso di non fare apparentamenti e non parlare con i gruppi dirigenti ma di rivolgerci direttamente ai cittadini. Lo abbiamo fatto tutti insieme e questo atteggiamento pagherà". (ANSA).