Per i Rolli Days a Genova tra 8 e 10 ottobre 41.646 visitatori

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Grande successo per l'edizione autunnale dei Rolli Days, che tra venerdì 8 e domenica 10 ottobre ha aperto ai visitatori oltre 30 tra palazzi, ville e siti monumentali di Genova. Le presenze sono state 41.636, con una quota del 44 per cento di turisti. L'iniziativa tra l'altro è sempre più apprezzata dai giovani: il 46 per cento dei visitatori ha infatti meno di 36 anni e il 17 per cento ha tra i 18 e i 24 anni.

"È sempre una grandissima soddisfazione vedere Genova animata e vivace e, soprattutto, desiderosa di riappropriarsi della sua storia e di respirarne la bellezza - ha commentato l'assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso -. Oggi possiamo finalmente dire che gli antichi palazzi nobiliari hanno assunto un ruolo di 'ambasciatori di Genova', in Italia e all'estero.

Grazie a un lavoro di squadra ormai consolidato, anche questa edizione dei Rolli Days ha funzionato in maniera eccellente e nel pieno rispetto delle normative anti Covid".

Grande successo anche sul web: su Google e sui canali social del Comune, i Rolli Days hanno ottenuto una copertura di 10.061.027 visualizzazioni (+7.000.000 rispetto all'edizione di maggio scorso) tra Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

I clic alle pagine di evento sul sito Visitgenoa.it sono stati 132.177, mentre le impression erogate sono state 25.374.618 e i views dei video promozionali hanno raggiunto quota 594.222. Il pubblico femminile ha raggiunto il 65 per cento, quello maschile si è attestato sul 35 per cento.

Le visualizzazioni delle pagine Rolli Days su Visitgenoa.it sono state 180.280, da Genova (30,6%), Milano (12,8%), Torino (3,9), Roma (2,8%), Pisa (2,3%). (ANSA).