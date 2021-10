Liguria, 65 nuovi positivi e un decesso

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - Sono 65 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.871 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.790 tamponi antigenici rapidi. A oggi, da inizio pandemia, i positivi al covid sono 2.111, 15 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono 59, 3 in più rispetto a ieri, di cui 6 in Intensiva. Una la persona deceduta: si tratta di un uomo di 85 anni morto all'ospedale di Sanremo.

A fronte di 2.546.858 dosi di vaccino consegnate in Liguria sono state somminisrtate 1.186.585 dosi pari all'85%. Le persone immunizzate con due dosi sono 1.031.797. (ANSA).