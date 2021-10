Trasporti: Cambiaso Risso scommette sulla cyber security

"In questo anno e mezzo, con la pandemia, il rallentamento dei ritmi operativi ci ha dato la possibilità di riflettere e ci ha portato a prepararci per affrontare la ripresa con iniziative nuove". Mauro Iguera, amministratore delegato di Cambiaso Risso, gruppo genovese leader italiano specializzato in brokeraggio assicurativo marittimo, racconta così la nascita di tre nuove iniziative nell'ultimo anno: la creazione di un settore di brokeraggio dry cargo, l'ampliamento del settore yacht e soprattutto la nascita del settore special risks.

"Un team dedicato di specialisti - spiega Iguera - che si occuperanno prevalentemente, per non dire esclusivamente, di cyber security, perché il problema è individuare il percorso giusto ed essere certi di offrire alla nostra clientela un prodotto che possa pagare a dovere in caso di sinistri". Fornirà un supporto tecnico a tutte le attività del gruppo in un momento in cui la pirateria digitale colpisce anche armatori e noleggiatori. Per Cambiaso Risso, 19 uffici nel mondo, 283 persone impiegate, di 18 nazionalità, il 2020 si è chiuso con 45 milioni di ricavi netti e 2.100 scali nel comparto agenzia marittima. La massa premi supera invece 400 milioni di dollari.

"Il settore preponderante dal punto di vista del fatturato, quello dell'assicurazione, contrariamente alle previsioni ha chiuso un bilancio molto positivo".

"Viceversa quello dell'agenzia marittima ha sofferto dell'annullamento del servizio passeggeri e quindi dello stop delle navi da crociera e la flessione del traffico di petrolio in Mediterraneo di circa il 30% - continua Iguera -. Abbiamo iniziato a recuperare da agosto e speriamo che gli ultimi tre mesi dell'anno ci consentano di compensare quello che ancora non è stato brillante nel primo semestre".

Il progetto di crescita e diversificazione non cambierà la caratteristica "famigliare" dell'azienda. "Crediamo moltissimo che per contrastare le multinazionali e le megasocietà abbiamo bisogno di rimanere con quell' attenzione non solo verso il cliente ma anche verso il personale, che ci caratterizza - dice il presidente Marco Risso -. Vogliamo avere continuità con i nostri dipendenti, gente che resta con noi e ci dà fiducia".