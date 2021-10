Torna la Stanza del Cinema a Palazzo Ducale

(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - Torna l'appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci) in accordo con la direzione del Ducale. Dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza Covid può riprendere il calendario di incontri dedicati ai film in uscita nelle sale e ai momenti di riflessione sulla Settima Arte. Lunedì prossimo, 11 Ottobre, alle 17,30 nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Yuri Saitta e Francesca Savino parleranno dei titoli usciti nelle scorse settimane, alcuni dei quali presentati alla Mostra del Cinema di Venezia.

L'ingresso è libero. Gli spettatori dovranno essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina. Si invita a prenotare su Facebook, perché i posti sono limitati.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e secondo lunedì del mese, per parlare dei titoli in usciti in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia del cinema. La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico. (ANSA).