Studenti Medicina in piazza a Genova chiedono più formazione

(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - Uno slogan semplice: "Curatevi di chi vi curerà" per chiedere che gli studenti di medicina possano rientrare a fare i tirocini in corsia e per chiedere una migliore organizzazione delle lezioni che sta penalizzando sopratutto i "fuori sede". Sono queste, in breve, le motivazioni della protesta che ha portato in piazza De Ferrari, a Genova, diverse centinaia di studenti di medicina, che hanno indossato i camici bianchi per accendere i riflettori sulla loro situazione.

"È un disagio che viviamo da ormai due anni - racconta Ilaria, studentessa del 5^ anno - perché la nostra università non ci sta formando in maniera adeguata. Non funzionano le comunicazioni, date sempre all'ultimo momento, i tirocini sono stati già rimandati tre volte negli ultimi due anni. E questo è un problema che non riguarda solamente gli studenti perché un domani ci troverete in guardia medica senza una preparazione adeguata". Gli studenti chiedono di essere "rispettati" da tutti quelli che sono coinvolti nell'organizzione dei corsi e di riprendere il prima possibile i tirocini. (ANSA).