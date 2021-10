Liguria con i suoi Food Ambassador alla Milano Wine Week

Si è tenuta ieri, nell'ambito di 'Milano Wine Week', la serata evento 'Food Ambassador by Liguria', a cui ha partecipato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. La serata si è tenuta al 'Deus ex Machina' di via Thaon de Ravel, nel quartiere Isola, dove è allestito il 'Regione Liguria District'. "Abbiamo un'abbondanza di piatti e specialità tradizionali - ha detto Toti - a cui si abbinano altrettanti vini, frutto di coltivazioni 'eroiche', affacciate sul mare che sono quasi un manifesto delle nostre tradizioni, punta di diamante di quello che la regione può offrire e un buon punto di partenza della nostra capacità attrattiva. Per questo abbiamo deciso di essere presenti alla 'Wine Week' che rappresenta una tappa di grande importanza per la promozione e la valorizzazione dei nostri prodotti". "Siamo sicuri - ha aggiunto il presidente - che la Liguria e le sue eccellenze sapranno essere un volano, sia dal punto di vista turistico che economico, per il nostro bellissimo territorio". La manifestazione 'Milano Wine Week' si concluderà domenica 10 ottobre.