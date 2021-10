Covid: 70 nuovi casi in Liguria, sei pazienti in intensiva

(ANSA) - GENOVA, 08 OTT - Sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.725 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.194 tamponi antigenici rapidi. Undici sono a Imperia, 16 a Savona, 18 a Genova, 15 nel Tigullio, 9 alla Spezia mentre uno non è residente in Liguria. Si registra anche la morte di una donna di 90 all'Ospedale San Martino di Genova.

I pazienti ricoverati aumentano di una unità: sono in tutto 56, di cui 6 in terapia intensiva. Tra i nuovi ricoverati, tre sono all'Ospedale pediatrico Gaslini. (ANSA).