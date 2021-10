Comune Sestri L., Costituzione su mura nuovi uffici comunali

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 08 OTT - Sono quasi pronti i nuovi uffici comunali di via Salvi a Sestri Levante per la messa a punto del nuovo polo tecnico e l'amministrazione comunale ha scelto di riportare gli articoli 2 e 3 della Costituzione sulla facciata del nuovo edificio, che ricordano l'importanza e il valore che i principi della legge fondante dello Stato hanno nella vita e nel lavoro. L'intervento permetterà di inaugurare così il nuovo polo tecnico del Comune, dove verranno radunati tutti i servizi di Edilizia Privata, Ambiente, Demanio, Urbanistica, Progettazione e Manutenzione permettendo così di semplificarne la fruizione ai cittadini. Entro la fine di novembre, i nuovi interventi saranno terminati, collaudati e certificati in modo da permettere il trasloco degli ultimi uffici nel mese di dicembre. (ANSA).