Un nuovo cane antidroga per la polizia locale genovese

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Dopo Maqui, pastore belga ormai quasi veterano, arriva anche Nanuk in forza alla polizia locale genovese e con lui il suo conduttore inseparabile, Francesco Pastoret, agente con 17 anni di esperienza nel settore dell'addestramento, anche all'estero. Nanuk è uno Springer Spaniel di due anni ed è la prima volta che un cane di questa razza viene brevettato per l'utilizzo nella ricerca di narcotici in Italia. "L'arrivo di Nanuk nella nostra unità cinofila - dice l'assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Giorgio Viale - è un ulteriore passo in avanti per l'efficientamento delle azioni di contrasto allo spaccio di droga in tutta la città. Le azioni di contrasto allo spaccio sono fondamentali non solo in un'ottica di rispetto della legalità, ma anche nell'ottica di tutelare i nostri cittadini". Molto soddisfatto anche il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato: "L'introduzione della prima unità cinofila ha portato a ottimi risultati, siamo certi che con l'entrata in servizio di Nanuk e de suo conduttore la lotta allo spaccio potrà contare su un'arma in più". Nanuk sarà utilizzato nel centro storico ma non solo e anche in interventi in borghese. Il suo aspetto dolce e giocherellone aiuterà nel non mettere in allarme gli eventuali spacciatori e a coglierli invece di sorpresa. Francesco Pastoret, al suo sesto partner a quattro zampe, spiega: "Non è un cane tecnicamente semplice, ma dà grandissimi risultati, per addestrare Nanuk ho optato per un tipo di lavoro innovativo che viene utilizzato soprattutto per narcotici ed esplosivi, dove si utilizza un mix di tecniche che permettono al cane di crescere e di segnalare la presenza della sostanza con un cosiddetto freezer, il cane punta e indica esattamente dove cercare, come nella caccia". (ANSA).