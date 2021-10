Maltempo: smottamento in Valle Stura, chiusa strada

(ANSA) - GENOVA, 07 OTT - Continua l'onda lunga dei danni per il maltempo che in settimana ha flagellato la Liguria. Questa mattina si è verificato uno smottamento a Genova in via alla Chiesa San Giorgio di Bavari, in Valle Stura. Secondo quanto ricostruito alcuni massi sono finiti sulla carreggiata. La strada al momento è chiusa al traffico e sul posto stanno operando i mezzi della polizia locale e una squadra di geometri dalla pubblica incolumità. Al momento non risultano sfollati.

