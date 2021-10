Calcio: Spezia chiama a raccolta tifosi con mini abbonamento

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 OTT - C'è necessità di fare punti per Lo Spezia che alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali non può più permettersi passi falsi. La società, anche per dare sostegno alla squadra e al tecnico Thiago Motta appena confermato nonostante la brutta sconfitta a Verona, ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi in occasione dei prossimi due impegni casalinghi contro Salernitana e Genoa lanciando un mini abbonamento a prezzo ridotto per le gare di sabato 16 ottobre alle ore 15:00 e martedì 26 ottobre alle ore 18:30. La curva ferrovia, ad esempio, costerà 25 euro, la tribuna centrale 140. Un'idea per riempire ancora di più lo stadio Picco in sfide importantissime contro le dirette concorrenti per salvezza. (ANSA).