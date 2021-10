Al Priamar di Savona trovati resti dell'antica cattedrale

(ANSA) - SAVONA, 07 OTT - Sono stati scoperti nella fortezza del Priamar a Savona alcuni resti dell'antica cattedrale, sopra la quale, nell'ultimo decennio del '500, ci fu costruita la casa dei colonnelli. Gli scavi, iniziati a luglio, hanno portato alla luce un capitello con una base da un metro e venti e un'altra base marmorea di 34 centimetri che sosteneva una colonna. I reperti sono stati trovati in corrispondenza della navata sinistra della chiesa. Gli scavi sono stati condotti dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri, dal Civico Museo Archeologico di Savona, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica. "Il peso del reperto supera la tonnellata", ha stimato il direttore degli scavi e ex docente universitario di archeologia medievale Carlo Varaldo. Il periodo a cavallo tra il '300 e il '400 "è stato particolarmente produttivo - ha spiegato lo storico dell'arte Massimiliano Caldera -. Nel 1346 fu realizzata la pala d'altare dell'antico duomo, nel 1370 la fonte battesimale e tra il 1394 e il 1402 la nuova porta del duomo alla quale si aggiunsero altri interventi pittorici". (ANSA).