Spezia: due mesi di stop per centrocampista Bourabia

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Brutta tegola per lo Spezia che dovrà rinunciare per almeno due mesi al centrocampista marocchino con cittadinanza francese Mehdi Bourabia : gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra. Per il giocatore, arrivato la scorsa estate in prestito dal Sassuolo, si preannuncia un lungo stop. Un'assenza pesante per l'allenatore Thiago Motta che è stato confermato sulla panchina aquilotta ma alla ripresa del campionato dovrà vincere con la Salernitana per evitare rischi di un esonero. (ANSA).