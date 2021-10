Scontro tra tir su scambio di carreggiata in A10

(ANSA) - BORDIGHERA, 06 OTT - Due tir si sono scontrati frontalmente nei pressi del casello di Bordighera dell'A10, in direzione Ventimiglia. L'incidente è avvenuto all'altezza di uno scambio di carreggiata poco dopo le 18. Stando alle prime informazioni, i due camionisti non sono rimasti lievemente feriti. A provocare l'incidente sarebbe stata l'esplosione di un pneumatico di uno dei due mezzi pesanti: il conducente non ha potuto controllare il tir che è finito contro l'altro che procedeva in senso opposto. Per evitare la congestione del traffico, dalla centrale operativa dell'Autofiori hanno riaperto la corsia che era stata chiusa all'altezza del cantiere. (ANSA).