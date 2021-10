Riviera Trasporti: sospeso pignoramento, sbloccati stipendi

(ANSA) - IMPERIA, 06 OTT - Il giudice Martina Badano di Imperia ha sbloccato, stamani, la procedura di pignoramento nei confronti della Riviera Trasporti (Rt), l'azienda incaricata del pubblico trasporto in provincia di Imperia, per la quale è partita la procedura concordataria a fronte di un buco di 6,3 milioni. L'udienza è avvenuta in una mattinata all'insegna della confusione con tutti i lavoratori dell'azienda che pensando per un malinteso che fosse saltata si sono fermati, incrociando le braccia e interrompendo il servizio, per il timore che non sarebbe stato possibile sbloccare i conti per pagare gli stipendi.

"Per un problema procedimentale - spiega Riccardo Giordano, presidente uscente di Rt, che oggi ha partecipato all'udienza - sembrava che la causa non fosse stata iscritta a ruolo. In realtà, lo era. Forse si sono capiti male tra avvocati e cancellieri". "Quando ho saputo che l'udienza si sarebbe tenuta, mi sono precipitato in tribunale, forse come ultimo atto da presidente - ha aggiunto -. Abbiamo chiesto la sospensione della procedura esecutiva del pignoramento e lo sblocco per pagare gli stipendi". Il giudice ha accolto l'istanza di sospensione, non assegnando dunque i soldi al gruppo "Arriva Italia", che aveva presentato l'ingiunzione. "Il tribunale ha, inoltre, conferma la volontà - ha concluso Giordano - di nominare un commissario concordatario per assolvere le procedure ordinarie e quindi pagare gli stipendi". (ANSA).