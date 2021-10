Per superare stress da covid Regione Liguria lancia pet therapy

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Terapia assistita con animali per aiutare psicologicamente chi ha disturbi da stress dovuti alla pandemia. E' il progetto lanciato da Regione Liguria con le associazioni dei consumatori e l'Ordine degli psicologi. La pet therapy, con animali di affezione, verrà svolta nei luoghi dove gli psicologi sono abilitati a tenere questa attività, sia in altri ambienti. La terapia prevede quattro incontri che sono gratuiti grazie a un finanziamento di 30 mila euro che la Regione ha ottenuto dal Mise grazie alla partecipazione a un bando. "Abbiamo riscontrato un grande valore benefico nella terapia con gli animali per chi ha avuto problemi con il Covid che in molti ha creato un profondo disagio sociale con sintomatologie legate ai disturbi dell'ansia e depressivi. Non si è riscontrata una remissione spontanea e il solo trattamento farmacologico non porta una soluzione", spiega Stefania Pecora, psicologa coordinatrice del gruppo di lavoro.

Per l'assessore regionale alla Tutela dei consumatori, Simona Ferro, "l'obiettivo è aiutare tutte quelle persone che hanno subito un forte stress dal Covid. Non solo, abbiamo voluto contribuire alla gestione degli animali in aiuto a coloro che si trovano da soli e hanno difficoltà a provvedervi".

Per prenotare la terapia i cittadini possono rivolgersi alle associazioni dei consumatori o telefonare al numero verde 800 180 431 (ANSA).