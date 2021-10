Maltempo: smottamento in A12, code in autostrada Genova

A causa di uno smottamento provocato dalle piogge si è verificato un restringimento di carreggiata sulla autostrada A12 subito dopo l'ingresso del casello di Genova Est. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale e cittadino. Code si registrano stamani anche sulle altre direttrici. In A7 si registrano cinque chilometri tra Sampierdarena e il bivio A7/A12 mentre due chilometri sono indicati tra Bolzaneto e il bivio A7/A12. Due chilometri in A10 tra Pegli e il bivio A10/A26. In A12 quattro chilometri tra il bivio A12/A7 e Genova Est. Code anche in A26.