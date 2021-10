Comunali: Toti, si vada a votare, non può decidere il 50%

(ANSA) - GENOVA, 06 OTT - Appello al voto del presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti, soprattutto a "coloro che non sono andati a votare e che saranno chiamati ad un ballottaggio importante a cui non devono rinunciare". "Dopo esservi fatti un'idea di chi c'è di qui e chi c'è di là - ha detto Toti in una diretta su Facebook e Instagram -, di che cosa vorreste per il futuro della vostra città e della vostra regione e di che cosa invece non vorreste, di chi vi ha detto le cose come stavano e chi invece vi ha raccontato cose che poi puntualmente non accadevano mai, solo a proprio beneficio, dopo esservi fatti un esame di coscienza e una serena riflessione, andate a votare. Non possono decidere il 50% dei cittadini per un'intera comunità", ha affermato Toti, che ha anche citato l'appuntamento con il ballottaggio per le comunali a Savona dove si confronteranno il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru e quello del centrosinistra Marco Russo.

"Tutti devono dare il loro contributo di idee di proposte e poi anche di voto e di consenso perché questa è la democrazia. Una volta che avrete deciso col cuore in pace, chi vincerà, perché siamo in democrazia, governerà le città, le regioni e poi domani governerà questo Paese - ha detto ancora Toti -. Ma non è possibile che a decidere siano in pochi, devono essere tutti i cittadini a decidere. Dovete essere voi a decidere, dovete fare lo sforzo di assumermi una responsabilità e stabilire dov'è il futuro, dov'è il nuovo verso dove volete che vada la vostra Regione e oppure quello che non volete che non volete assolutamente per voi per i vostri figli e per i vostri nipoti".

