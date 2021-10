Vaccini: Toti, terze dosi a over 18 da terza settimana ottobre

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - "Come sapete Ema ha approvato la terza dose 'booster' del vaccino anti covid anche per tutti i cittadini sopra i 18 anni, se sono passati sei mesi dall'inoculazione della seconda dose, e quindi stando a quanto si legge sui giornali, non abbiamo ancora avuto una comunicazione ufficiale dalla struttura commissariale, immaginiamo che dalla terza quarta settimana di ottobre anche coloro che non hanno più di 80 anni, non sono sanitari o ultravulnerabili, cominceranno a seconda della scadenza su cui hanno fatto la seconda dose a richiedere la terza dose". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della presentazione dell'accordo, il primo a livello nazionale, con le farmacie liguri per la vaccinazione congiunta antinfluenzale e anti Covid (ANSA).